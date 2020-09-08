Ипотека под 10% годовых. Кто и сколько кредитов уже выдал украинцам

В рамках реализуемой с 1 июля госпрограммы "Доступное жилье под 10% годовых" банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн. Об этом написала в Facebook заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"По программе ипотечного кредитования под 10% годовых на сегодняшний день выдано кредитов на сумму 329,2 млн грн. Около 400 семей получили новое жилье в кредит под доступную стоимость в течение двух месяцев со дня запуска программы", – отметила она.

Ковалив добавила, что банки уже согласовали 1303 заявки на выдачу доступной ипотеки (однако фактически выдано около 400 таких кредитов).

Для сравнения, по состоянию на 18 августа было выдано 227 ипотечных кредитов в рамках данной госпрограммы на сумму 180,6 млн грн.

Какие банки принимают участие в программе

В программе "Доступное жилье под 10% годовых" участвуют пять банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Правэкс-банк и Кредобанк.

В Офисе президента не уточнили, какой из банков выдал сколько кредитов и на какую сумму, отметив лишь, что лидером по количеству выданных ипотечных займов является Кредобанк.

Что касается государственных банков, то Укргазбанк за первые полтора месяца действия программы выдал более 100 ипотечных кредитов на сумму около 80 млн грн. Аналогичный показатель по объему выданной ипотеки (более 80 млн грн) – у Ощадбанка. А ПриватБанк выдал лишь около двух десятков таких займов.

Кредобанк за период с 1 июля по 4 сентября выдал 210 ипотечных кредитов на общую сумму почти 170 млн грн.

Почему выдается мало кредитов

Предоставляемые в рамках госпрограммы "Доступное жилье под 10% годовых" кредиты часто лишь на первые год-два имеют фиксированную низкую ставку, после чего ставка становится плавающей и "привязанной" к депозитному индексу UIRD.

Так, в ПриватБанке фиксированная ставка 9,99% годовых действует лишь в первый год, а на протяжении остальных 19 лет она будет равна депозитной ставке UIRD + 4 процентных пункта. Сейчас UIRD составляет около 9%, то есть начиная со второго года по ипотеке нужно будет платить около 13% годовых.

Укргазбанк на первый год предлагает еще более низкую ставку – 8,8% годовых, однако со второго года она будет равна депозитной ставке UIRD + 5 процентных пунктов (то есть около 14% годовых).

Предлагаемая Ощадбанком ставка является фиксированной на протяжении всего срока кредитования (до 20 лет), однако ипотеку под 9,99% годовых могут получить лишь медики, сотрудники Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, работники сферы образования и госслужащие. Остальные же граждане могут рассчитывать на ипотеку от 13,49% годовых.

Правэкс-банк предлагает по ипотеке ставку 9,99% годовых на первые 5 лет, после чего она будет равна депозитной ставке UIRD + 3 процентных пункта (то есть около 12% годовых).

Кредобанк на первый год предлагает ставку 10% годовых, на второй год – 12%, на третий – 14%, а с четвертого года она будет равна депозитной ставке UIRD + 3,5 процентных пункта (более 12% годовых). Для клиентов, получающих зарплату в Кредобанке, предлагаемые условия более лояльны (к примеру, в первый год ставка по ипотеке составит лишь 8%).

Еще одна причина, по которой украинцы не спешат брать "доступные" ипотечные кредиты, – это размер первоначального взноса. Хотя в большинстве случаев он составляет 30-40% (в Кредобанке и Ощадбанке – 20%) от стоимости приобретаемого жилья, но и это является значительной или недоступной суммой для многих семей.

В апреле президент Владимир Зеленский анонсировал программу ипотеки для населения под 10% годовых.

В середине августа Зеленский заявил, что банки уже выдают ипотеку под 10% годовых.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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