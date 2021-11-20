Иск Приватбанка на $5,5 млрд. Коломойского зовут на рассмотрение дела в Кипр

Кипрский окружной суд Лимасcола приглашает Игоря Коломойского к рассмотрению иска государственного ПриватБанка на $5,5 млрд. Соответствующее объявление в газете Голос Украины опубликовали адвокаты ПриватБанка Scordis, Papapetrou&Co, передает Интерфакс-Украина.

"Согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если сообщение об участии в деле не будет подано на протяжении 30 дней с момента его публикации этого сообщения, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие Ответчика 1 (Игоря Коломойского – ред.)", – говорится в объявлении.

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Адвокаты государственного ПриватБанка 3 апреля подали иск в суд Кипра по делу о мошенничестве на $5,5 млрд. Иск касается двух серий транзакций в период с 2013 по 2016 годы. Транзакции включали схему, при которой $2,34 млрд были направлены Duxton Limited, связанной с экс-собственниками. В ПриватБанке отмечают, что этот иск – часть требований ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, которые рассматриваются в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую суммы свыше $10 млрд.

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Наталия Софиенко

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