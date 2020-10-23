Иски Боголюбова против ПриватБанка. Чего хочет экс-владелец

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов обратился в Хозсуд Киева с четырьмя исками, в которых оспаривает национализацию банка. Среди ответчиков – Кабмин, Минфин, Фонд гарантирования вкладов, ПриватБанк.

Об этом пишет Finbalance.

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В одном из исков Боголюбов просит суд определить уставный капитал ПриватБанка в размере 21,256 млрд грн (это показатель, который был до национализации банка), а также свою долю в нем в размере 33,2525% (пакет акций, прямым владельцем которого Боголюбов был до национализации).

Сейчас в госреестре указанный объем уставного капитала ПриватБанка – 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.

Также Боголюбов просит суд истребовать из владения государства в лице Кабмина 33,2525% от общего количества выпущенных акций ПриватБанка, которые принадлежали по праву частной собственности Боголюбову по состоянию на 18.12.2016, а также обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".

Отметим, это первые иски со стороны Боголюбова об отмене национализации ПриватБанка.

16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации ПриватБанка.

20 октября Боголюбов подал первые иски против национализации ПриватБанка. Данные иски будут рассматривать судьи Татьяна Ващенко, Евгений Павленко, Ярослав Мариченко и Елена Чинчин.

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Наталия Софиенко

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