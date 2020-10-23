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Иски Боголюбова против ПриватБанка. Чего хочет экс-владелец

23.10.2020, 10:22
Иски Боголюбова против ПриватБанка. Чего хочет экс-владелец - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов обратился в Хозсуд Киева с четырьмя исками, в которых оспаривает национализацию банка. Среди ответчиков – Кабмин, Минфин, Фонд гарантирования вкладов, ПриватБанк.

Об этом пишет Finbalance.

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В одном из исков Боголюбов просит суд определить уставный капитал ПриватБанка в размере 21,256 млрд грн (это показатель, который был до национализации банка), а также свою долю в нем в размере 33,2525% (пакет акций, прямым владельцем которого Боголюбов был до национализации).

Сейчас в госреестре указанный объем уставного капитала ПриватБанка – 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.

Также Боголюбов просит суд истребовать из владения государства в лице Кабмина 33,2525% от общего количества выпущенных акций ПриватБанка, которые принадлежали по праву частной собственности Боголюбову по состоянию на 18.12.2016, а также обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".

Отметим, это первые иски со стороны Боголюбова об отмене национализации ПриватБанка.

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Наталия Софиенко
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