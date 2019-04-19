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19.04.2019, 10:21

История с ПриватБанком давит на курс гривни - НБУ

История с ПриватБанком давит на курс гривни - НБУ

НБУ не может прогнозировать, как история с ПриватБанком повлияет на курс, но колебания уже ощутимы

История с ПриватБанком уже давит на валютный курс. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий после совещания Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), пишет Finclub.

По его словам, НБУ не может прогнозировать, как история с ПриватБанком повлияет на курс, но колебания уже ощутимы.

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"Разница (вчера – Ред.) между утром и закрытием межбанковского рынка составила плюс 15 копеек по доллару. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы", - сказал Смолий.

Он считает, что попытка возвращения ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову может закончиться ликвидацией банка.

"Возвращение банка предыдущим собственникам невозможно по закону. Но то решение, которое было принято в 2016 году, если вернется (к той ситуации. – Ред.), то это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн. Это сегодня будут эмиссионные средства. Они могут существенно повлиять на инфляцию", - сказал он.

Кроме того, Смолий утверждает,что от истории с ПриватБанком могут пострадать и другие банки. "Такие решения (судей – Ред.) могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута", – убежден глава НБУ.

Смолий сообщил, что о ситуации в банковском секторе он должен информировать президента Петра Порошенко каждые шесть часов.

Ранее Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка по иску экс-собственника финучреждения Игоря Коломойского.

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Теги: национализация Приватбанка, Яков Смолий
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