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Из Сбербанка из-за угрозы санкций массово увольняются топ-менеджеры

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 16:31
Из Сбербанка из-за угрозы санкций массово увольняются топ-менеджеры - Фото
Фото: EPA

Из Сбербанка, крупнейшего банка России, массово увольняются топ-менеджеры. В понедельник стало известно об увольнении вице-президента, руководителя SberCIB (бывшая Тройка Диалог) Андрея Шеметова, а во вторник ушли сразу три члена правления, пишет Frank Media.

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В банке утверждают, что это происходит в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка, но издание со ссылкой на источники пишет, что банкиры просто боятся санкций.

"После того, как правление ВТБ и ФК Открытие полным составом отправилось в санкционные листы, у людей сдают нервы – у многих активы и семьи в Европе. Они привыкли к определенному образу жизни и не хотят его терять", – сказал один из собеседников.

Массовые увольнения в Сбербанке начались после нападения России на Украину.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис то ли накануне, то ли сразу после начала войны уехал в США. Позже уволились также старший вице-президент Давид Рафаловский (курировал технологический блок) и старший вице-президент Юлия Чупина (стратегия и HR).

Андрей Водяный
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