Из-за атаки РФ на Киев произошел сбой в работе одного из крупнейших госбанков Украины

Фото: Укргазбанк

В результате ночной массированной российской атаки на Киев 24 апреля произошел сбой в работе сервисов государственного Укргазбанка. По состоянию на 16:40 четверга работу всех сервисов возобновили, сообщила пресс-служба банка.

Однако повреждение инфраструктуры одного из уполномоченных банков, обеспечивающего передачу информации о средствах на счетах эскроу, повлияло на рынок электроэнергии, сообщило АО "Оператор рынка".

"Произошло временное нарушение обмена информацией с банковским учреждением, что сделало невозможным своевременное проведение стандартных процедур проверки счетов и обусловило указанный перенос времени "закрытия ворот на РСВ (рынок на сутки вперед)" до 14:00", – сказано в сообщении.

В ходе процедуры проверки данных специалисты Оператора рынка обнаружили несоответствия между объемами покупки и продажи электроэнергии. Общество обратилось к разработчикам программного обеспечения XMtrade с просьбой предоставить технические разъяснения по данному вопросу.

"Пока анализ причин продолжается. После получения технического заключения будет принято решение о дальнейших действиях", – отметил Оператор рынка и предупредил о возможных временных задержках в обнародовании результатов РСВ.