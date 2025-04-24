Через атаку РФ на Київ стався збій у роботі одного з найбільших держбанків України

Фото: Укргазбанк

Унаслідок нічної масованої російської атаки на Київ 24 квітня стався збій у роботі сервісів державного Укргазбанку. Станом на 16:40 четверга роботу всіх сервісів відновили, повідомила пресслужба банку.

Однак пошкодження інфраструктури одного з уповноважених банків, що забезпечує передання інформації про кошти на рахунках ескроу, вплинуло на ринок електроенергії, повідомило АТ "Оператор ринку".

"Відбулося тимчасове порушення обміну інформацією з банківською установою, що унеможливило вчасне проведення стандартних процедур перевірки рахунків та зумовило зазначене перенесення часу "закриття воріт на РДН (ринок добу наперед)" до 14:00", – йдеться в повідомленні.

Під час процедури перевірки даних фахівці Оператора ринку виявили невідповідності між обсягами купівлі та продажу електроенергії. Товариство звернулося до розробників програмного забезпечення XMtrade з проханням надати технічні роз’яснення щодо зазначеного питання.

"Наразі аналіз причин триває. Після отримання технічного висновку буде ухвалене рішення щодо подальших дій", – зазначив Оператор ринку і попередив про можливі тимчасові затримки в оприлюдненні результатів РДН.