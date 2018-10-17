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17.10.2018, 10:30

Из-за Коломойского могут арестовать активы украинских госбанков

Из-за Коломойского могут арестовать активы украинских госбанков

Зарубежные кредиторы могут получить возможность арестовывать активы украинских компаний и банков с государственной долей

Арест акций и запрет на отчуждение активов трех российских банков в Украине несет риски для украинских компаний и банков с государственной долей, поскольку это создает условия для аналогичных действий для зарубежных кредиторов, сообщает Юридическая практика.

"Решение Апелляционного суда Киева и потенциальное обращение взыскания на акции и активы украинских банков создает, в первую очередь, риски для государства Украина в связи с возможными инвестиционными исками со стороны соответствующих банков на основании того же договора между Кабмином и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", - считают юристы.

Создание прецедента по взысканию имущества и акций компаний, связанных через долю владения корпоративными правами с госструктурами РФ, создадут риск для компаний и банков, которые находятся в полной или частичной госсобственность Украины, если украинские кредиторы попытаются взыскать активы этих украинских компаний и банков, в том числе в зарубежных юрисдикциях, утверждают эксперты.

В судебных процессах против Украины будет использоваться аналогичная логика и аргументы, считают они.

Кроме того, как говорится в материале, во время рассмотрения дела Апелляционный суд Киева предпринял меры обеспечения иска в отношении акционеров украинских банков и самих украинских банков, которые фактически не являются и в принципе не могут быть ни сторонами арбитражного соглашения, ни участниками инвестиционного спора. Также суд проигнорировал принцип отсутствия ответственности юридических лиц по обязательствам своих прямых и опосредованных акционеров/участников, подчеркивается в материале.

Кроме того, как считают эксперты, спорным вопросом при принятии судом указанного решения является тот факт, что он не учел положения процессуального законодательства о возможности рассмотрения заявления о признании и исполнении арбитражного решения судами Украины лишь в двух случаях. Первый - если должник находится на территории Украины. Второй - если на территории находится имущество должника, что суд вообще не исследовал при рассмотрении дела, как и вопрос, можно ли считать акции, активы или имущество украинских банков имуществом РФ, заявляют юристы.

Напомним, 12 сентября Апелляционный суд арестовал акции Проминвестбанка (принадлежит российской госкорпорации Внешэкономбанк), Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежит российскому госбанку ВТБ). Таким образом, суд удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами (в том числе ЧАО Аэробуд, ООО Приватофис, ООО Приватленд,ООО Эверест Истейт, ООО Телерадиокомпания Жиса, ООО Крым Дивелопмент, ООО КУА Финансовый капитал, ООО КУА Финансовый вектор и т.д.).

Позднее Верховный суд отказался снимать арест с акций и недвижимости украинских "дочек" российских банков.

Несмотря на то, что ареста акций Проминвестбанка в украинском суде добились структуры "приватовцев", российский Внешэкономбанк заявлял о намерении судиться с Украиной как государством в международном арбитраже.

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Теги: апелляционный суд, игорь коломойский, арест активов
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