Из-за войны Ощадбанк за первое полугодие зафиксировал убыток 4,03 млрд грн

Государственный Ощадбанк за первое полугодие зафиксировал убыток 4,03 млрд грн, за этот же период в прошлом году декларировал прибыль 512,6 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

Убыток госбанка за июнь составил 448,6 млн грн, за май – 1,3 млрд грн, за апрель – 2,53 млрд грн, за март – 199 млн грн, за февраль – 683 млн грн, тогда как за январь он декларировал прибыль 1,126 млрд грн.

В банке связывают убытки с доформированием резервов на сумму 5,4 млрд грн.

"Необходимость таких резервов была вызвана ухудшением качества кредитного портфеля в результате военного нападения России на территорию Украины", — сообщили в Ощадбанке.

Также оказали влияние уменьшение или отмена многих комиссий и кредитные каникулы для заемщиков, которые Ощад вводил на определенный период.

За весь 2021 год Ощадбанк отчитывался о прибыли 1,1 млрд грн (в т.ч. в декабре был убыток 265 млн грн из-за формирования резервов под кредитный портфель).

Процесс приватизации Ощадбанка в результате войны также приостановился.

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Наталия Софиенко

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