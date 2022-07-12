Приватизацию Ощадбанка поставили на паузу
12.07.2022, 15:01
Фото: Ощадбанк / Facebook
Процесс приватизации Ощадбанка из-за войны приостановился, рассказал в интервью изданию "Минфин" председатель правления банка Сергей Наумов.
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"Мы по-прежнему продолжаем сотрудничество с ЕБРР (в частности по программе торгового финансирования), но понятно, что работа по приватизации Ощадбанка поставлена на паузу. Сейчас это не в приоритете. Кроме того, несколько подкорректирована наша стратегия — Кабмин обновил стратегические направления деятельности госбанков", — заявил он.
Государство планировало продать ЕБРР долю Ощадбанка в размере около 20%.
- В октябре 2021 года Европейский банк реконструкции и развития подписал мандатное письмо, подтверждающее готовность предоставить Ощадбанку долгосрочный субординированный кредит с возможностью конвертации в акции на сумму до 100 млн евро.
- В том же месяце Кабмин утвердил стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы, предусматривающую сокращение неработающих активов, наращивание прибыли и последующее вхождение ЕБРР в капитал госбанка.
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