ЕБРР готов входить в капитал Ощадбанка: подписаны документы о кредите на 100 млн евро

Государственный Ощадбанк и Европейский банк реконструкции и развития подписали мандатное письмо по кредиту до 100 млн евро с возможностью войти в капитал Ощадбанка. Об этом сообщает Министерство финансов.

Речь идет о долгосрочном финансировании в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка на сумму до 100 млн евро.

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Представители банков договорились работать над меморандумом взаимопонимания согласно стратегии развития Ощадбанка на 2021-2024 годы, а также согласно правительственных целей снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25% к 2025 году.

В июле 2021 года сообщалось, что Ощадбанк согласовывает с ЕБРР долгосрочное финансирование. Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов отмечал, что сотрудничество банков, это существенный шаг к приватизации Ощадбанка. По его словам, эти деньги банк планирует направить на поддержку отечественного бизнеса. Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать мандатное письмо между Ощадбанком и ЕБРР по кредиту в 100 млн евро. 9 сентября Минфин и ЕБРР обсудили условия будущего сотрудничества и предоставления долгосрочного финансирования.

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Наталия Софиенко

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