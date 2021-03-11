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"Жилье стает более доступным". Шмыгаль поручил запустить ипотеку по минимальным ставкам

11.03.2021, 13:10
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам. Об этом он заявил по итогам встречи с Министерством финансов, Национальным банком и Офисом президента.

"Жилье стает более доступным для украинцев. В этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%". Провели совещание относительно дальнейшего понижения ставки ипотечного кредита, создания финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилищной компании", – сообщил Шмыгаль в Telegram.

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Механизм реализации программы "Доступная ипотека под 7%" предполагает частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам со стороны государства – к максимально благоприятных для людей 7% годовых. Также предусмотрена возможность использования кредитных гарантий Фонда в качестве обеспечения для предметов ипотеки, которые еще не введены в эксплуатацию.

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Наталия Софиенко
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