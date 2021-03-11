"Жилье стает более доступным". Шмыгаль поручил запустить ипотеку по минимальным ставкам
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам. Об этом он заявил по итогам встречи с Министерством финансов, Национальным банком и Офисом президента.
"Жилье стает более доступным для украинцев. В этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%". Провели совещание относительно дальнейшего понижения ставки ипотечного кредита, создания финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилищной компании", – сообщил Шмыгаль в Telegram.
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Механизм реализации программы "Доступная ипотека под 7%" предполагает частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам со стороны государства – к максимально благоприятных для людей 7% годовых. Также предусмотрена возможность использования кредитных гарантий Фонда в качестве обеспечения для предметов ипотеки, которые еще не введены в эксплуатацию.
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- 27 января 2021 года Кабинет министров расширил программу 5-7-9% на ипотеку.
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- 1 марта две первые семьи получили ипотечный кредит по программе "Доступная ипотека 7%".
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