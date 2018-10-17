Кабмин продолжит финансирование "теплых кредитов"

На энергомодернизацию домов и квартир украинцев будет выделено 400 млн грн

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Кабинет министров продлил на следующий год государственную программу предоставления "теплых кредитов", на которую будет выделено 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

За 4 года действия ее участниками стали более 500 тысяч украинских семей, которые ввели меры по энергоэффективности стоимостью 6,7 млрд грн и экономят около 230 млн кубометров газа ежегодно. Расходы из государственного бюджета составили около 2,3 млрд грн.

В 2018 году на программу выделено 400 млн грн, этой помощью воспользовались более 115 тыс. семей.

Всего в проект бюджета на следующий год на финансирование Фонда энергоэффективности Кабмин заложил 1,6 млрд грн.

Напомним, в Украине действует 163 местных программы "теплых" кредитов.