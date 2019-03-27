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27.03.2019, 17:31

Кабмин утвердил HR-компании для отбора членов набсоветов банков

Кабмин утвердил HR-компании для отбора членов набсоветов банков

Кабмин одобрил компании по отбору кандидатов в независимые члены наблюдательных советов госбанков

Кабинет министров одобрил HR-компании по отбору персонала для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов в Ощадбанк, Укрэксимбанк и ПриватБанк. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Комнании были отобраны по результатам конкурсов, объявленных Минфином 7 марта 2019 года.

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Конкурсная комиссия по отбору компаний утверждена приказом Минфина от 5 марта 2019 года №101. В ее состав вошли представители Минфинана и международных организаций.

По результатам конкурсов победителем для Ощадбанка определено ООО Педерсен энд партнерс, для Укрэксимбанка - ООО Уорд Хауэл Украина, для ПриватБанка - ООО Телент Эдвайзорс.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ПриватБанка переизбрал своим председателем турецкого финансиста Энгина Акчакочу.

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Теги: Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, наблюдательный совет
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