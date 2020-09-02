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Кабмин утвердил стратегию реформы госбанков

02.09.2020, 16:31
Кабмин утвердил стратегию реформы госбанков - Фото
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров одобрил стратегию реформирования государственного банковского сектора предложенный Министерством финансов. Соответствующее решение принято во время заседания правительства 2 сентября, передает пресс-служба Минфина.

Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство в частности планирует:

  • внедрить стратегии для каждого государственного банка;
  • к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
  • сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
  • защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

"Сегодня, когда реформа корпоративного управления банков государственного сектора в Украине фактически завершена, мы обновили и усилили стратегические принципы реформирования банков государственного сектора, для обеспечения четкого понимания целей для новых наблюдательных советов и правления, достижения, которых от них ожидает акционер", – отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

В систему государственных банков входят ПриватБанкУкрэксимбанкУкргазбанк и Ощадбанк.

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Наталия Софиенко
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