Кабмин утвердил стратегию реформы госбанков

Кабинет министров одобрил стратегию реформирования государственного банковского сектора предложенный Министерством финансов. Соответствующее решение принято во время заседания правительства 2 сентября, передает пресс-служба Минфина.

Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство в частности планирует:

внедрить стратегии для каждого государственного банка;

к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;

сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;

защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

"Сегодня, когда реформа корпоративного управления банков государственного сектора в Украине фактически завершена, мы обновили и усилили стратегические принципы реформирования банков государственного сектора, для обеспечения четкого понимания целей для новых наблюдательных советов и правления, достижения, которых от них ожидает акционер", – отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

В систему государственных банков входят ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

В декабре 2019 года по результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными .

и оказались потенциально проблемными В июле госбанки активно закрывали отделения. Банкиры называют это "трансформацией".

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Наталия Софиенко

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