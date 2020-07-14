Госбанки активно закрывают отделения. Банкиры называют это "трансформацией"
Государственный Ощадбанк за первое полугодие 2020 года закрыл 230 отделений, а национализированный ПриватБанк – 95 отделений, сообщает НБУ.
Данные финучреждения располагают крупнейшими сетями отделений в стране. У Ощадбанка на начало нынешнего года было 2 327 структурных подразделений по Украине, а на 1 июля их количество сократилось до 2 097. Что касается ПриватБанка, то его сеть с начала года сократилась с 1 928 до 1 833 точек.
В пятерку банков с крупнейшими сетями также входят Райффайзен Банк Аваль (496 отделений на начало 2020 года и 456 - на 1 июля, сокращение на 40 точек), Укрсиббанк (284 и 282, сокращение на 2 отделения) и Укргазбанк (250 и 248, сокращение на 2 отделения).
Какие еще банки сокращают или увеличивают сети
У большинства банков с начала года количество отделений осталось неизменным, либо увеличилось / уменьшилось лишь на несколько точек.
Значительнее других сократили сети отделений Альфа-Банк Украина (с 257 на начало года до 227 на 1 июля, то есть на 30 точек), Сбербанк России (со 106 до 93, на 13 отделений), Мегабанк (со 158 до 150, на 8 отделений), Первый инвестиционный банк (с 34 до 26, на 8 отделений).
Наиболее активно расширяют свои сети ПУМБ (с 208 до 225 отделений, на 17 точек), Аккордбанк (с 71 до 77, на 6 отделений), банк Сич (с 54 до 60, на 6 отделений).
Почему госбанки сокращают сети
В интервью изданию FinClub представители Ощадбанка и ПриватБанка объяснили сокращение сетей оптимизацией, объединением отделений с увеличением их площади, формированием дистанционных каналов обслуживания.
"Это не просто механическое сокращение, а трансформация и оптимизация, которые сопровождаются существенным изменением качества за счет развития сети учреждений нового формата, увеличения количества полноценных универсальных отделений и укрупнения нескольких маленьких отделений на базе вновь созданного", - сказала директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.
До конца нынешнего года Ощадбанк планирует сократить сеть с нынешних 2 097 отделений до 1 800 – 2 000 точек.
"Процесс обслуживания, поведение и запросы клиентов изменились. Сеть отделений была построена в соответствии с вызовами и стратегией прошлых лет. Сегодня часть клиентов предпочитает дистанционные каналы обслуживания", - отметил руководитель направления развития сети ПриватБанка Андрей Козловский.
По его словам, до конца 2020 года сеть ПриватБанка сократится с нынешних 1 833 до 1 800 точек.
Сколько всего отделений банков осталось в Украине
Сейчас в Украине 74 действующих банка, тогда как на начало года их было 75.
По состоянию на 1 июля общее количество отделений банков в стране составило 7 580. С начала нынешнего года сокращение составило 422 отделения (с 8 002 до 7 580).
За 2019 год общая сеть отделений банков сократилась с 8 509 до 8 002 точек, то есть на 507 структурных подразделений.
Лидерами по сокращению сетей в 2019 году также были Ощадбанк и ПриватБанк. Они уменьшили количество точек на 303 (с 2 630 до 2 327) и на 93 (с 2 021 до 1 928) соответственно.
- В середине мая банковские отделения начали выходить из карантина.
- В конце мая НБУ сообщил о том, что почти все отделения банков и банкоматы вернулись к привычной работе.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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