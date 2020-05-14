Банковские отделения выходят из карантина

Украинские банки возобновляют работу отделений, закрытых ранее из-за карантина. Потребителей призывают все равно пользоваться услугами дистанционно. Соответствующие сообщения банки опубликовали на своих сайтах.

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Банки регулярно будут дезинфицировать и проветривать помещения. В отделение будут пускать только потребителей в масках или респираторах, на 10 м² помещения должно быть не больше одного человека. Поэтому посетителям нужно будет ждать своей очереди на улице, соблюдая безопасное расстояние 1,5-2 м друг от друга.

Альфа-Банк возобновил работу сети отделений с 12 мая по графику пн-пт с 9:00 до 18:00 (кассовые операции - до 17:00), перерывы с 11:00 до 11:15, с 13:00 до 14: 00, с 16:00 до 16:15.

Райффайзен Банк Аваль вернул пятидневную работу районных отделений. Сокращенный график остается - с 9:00 до 15:00 (перерыв - с 12:00 до 13:00), как и обязательная предварительная запись на обслуживание в отделении.

Таскомбанк с 12 мая возобновил работу 23 отделений в Киеве, Запорожье, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Тернополе и Виннице. Они будут работать по графику пн-пт с 9:30 до 18:00 (касса - до 17:30).

ПУМБ с 12 мая возобновил работу почти всех отделений и пунктов экспресс-кредитования, кроме касс на территории международных аэропортов и автосалонов, график - по ссылке.

Укрэксимбанк сообщил, что с 12 мая вся сеть отделений банка будет работать в штатном режиме по опубликованным адресам и графикам .

Південний возобновил работу девяти отделений с 23 апреля, хотя сообщил об этом только 12 мая. График пн-пт с 09:30 до 17:00 (касса - 09: 30-16: 30), перерыв 11:00 - 11:15, 13:00 - 14:00, 15:00 -15: 15.

Сredit Agricole 12 мая запустил работу ряда отделений по графику пн-пт с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Кредобанк сообщил о возобновлении работы двух отделений во Львове по графику пн-пт с 10:00 до 16:30 (касса - с 10:00 до 16:00).

Мегабанк возобновил деятельность семи отделений в четырех областях.

Банк Кредит Днепр запустил работу шести отделений с 13 мая.

Правэкс-банк с 12 мая возобновил работу всех своих отделений по графику пн-пт с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

С начала карантина банки сократили количество открытых отделений на 20-30%. Банки изменили график работы и ввели санитарные часы.

Несмотря на карантин, отток средств граждан во всех валютах прекратился в конце апреля. По данным Нацбанка, за последнюю неделю апреля гривневые депозиты населения выросли на 0,3%.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".