Почти все отделения банков и банкоматы вернулись к привычной работе - НБУ

Более 84% отделений банков и 93% банкоматов работают в штатном режиме. Об этом сообщил Национальный банк Украины в обзоре недели, опираясь на результаты опроса 17 крупнейших банков.

В Нацбанке зафиксировали, что индекс финансового стресса продолжает снижаться. Объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения с конца апреля находятся практически на неизменном уровне. Гривневые средства населения в течение нескольких недель превышают уровень до начала оттока.

С начала мая процентные ставки по новым срочным гривневым вкладам продолжали снижаться, наиболее заметно - по краткосрочным вкладам, отметили в НБУ. Ставки по валютным вкладам с начала месяца практически не изменились.

С начала карантина банки сократили количество открытых отделений на 20-30%; изменили график работы и ввели санитарные часы.

Банки начали восстанавливать работу отделений с 12 мая. Потребителей призывают все равно пользоваться услугами дистанционно, а в случае необходимости прийти в отделение - пользоваться средствами защиты и держать дистанцию.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".