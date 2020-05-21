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Почти все отделения банков и банкоматы вернулись к привычной работе - НБУ

Почти все отделения банков и банкоматы вернулись к привычной работе - НБУ
21.05.2020, 17:23

Банковская инфраструктура почти восстановила работу после приостановки из-за карантина

Более 84% отделений банков и 93% банкоматов работают в штатном режиме. Об этом сообщил Национальный банк Украины в обзоре недели, опираясь на результаты опроса 17 крупнейших банков.

Почти все отделения банков и банкоматы вернулись к привычной работе - НБУ

В Нацбанке зафиксировали, что индекс финансового стресса продолжает снижаться. Объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения с конца апреля находятся практически на неизменном уровне. Гривневые средства населения в течение нескольких недель превышают уровень до начала оттока.

С начала мая процентные ставки по новым срочным гривневым вкладам продолжали снижаться, наиболее заметно - по краткосрочным вкладам, отметили в НБУ. Ставки по валютным вкладам с начала месяца практически не изменились.

  • С начала карантина банки сократили количество открытых отделений на 20-30%; изменили график работы и ввели санитарные часы.
  • Банки начали восстанавливать работу отделений с 12 мая. Потребителей призывают все равно пользоваться услугами дистанционно, а в случае необходимости прийти в отделение - пользоваться средствами защиты и держать дистанцию.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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