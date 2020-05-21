Почти все отделения банков и банкоматы вернулись к привычной работе - НБУ

Более 84% отделений банков и 93% банкоматов работают в штатном режиме. Об этом сообщил Национальный банк Украины в обзоре недели, опираясь на результаты опроса 17 крупнейших банков.
В Нацбанке зафиксировали, что индекс финансового стресса продолжает снижаться. Объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения с конца апреля находятся практически на неизменном уровне. Гривневые средства населения в течение нескольких недель превышают уровень до начала оттока.
С начала мая процентные ставки по новым срочным гривневым вкладам продолжали снижаться, наиболее заметно - по краткосрочным вкладам, отметили в НБУ. Ставки по валютным вкладам с начала месяца практически не изменились.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".