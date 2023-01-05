Как банки будут работать на Рождество: НБУ обнародовал график
05.01.2023, 09:42
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)
В субботу, 7 января, в Украине отмечают Рождество по юлианскому календарю. Банки в этот день не будут работать, но они должны позаботиться о бесперебойной работе банкоматов, сообщает пресс-служба НБУ.
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7, 8 января 2023 года межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023 года.
"Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов", – говорится в сообщении.
В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни.
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