Как банки будут работать на Рождество: НБУ обнародовал график

В субботу, 7 января, в Украине отмечают Рождество по юлианскому календарю. Банки в этот день не будут работать, но они должны позаботиться о бесперебойной работе банкоматов, сообщает пресс-служба НБУ.

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7, 8 января 2023 года межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023 года.

"Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов", – говорится в сообщении.

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни.

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Наталія Софієнко

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