Как будет работать банковская система на новогодние праздники: график от НБУ

Национальный банк определил порядок работы банковской системы Украины и регламент работы Системы электронных платежей (СЭП) в период завершения 2022 года и в начале 2023 года, передает пресс-служба НБУ.

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30 декабря 2022 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

31 декабря 2022 банковский день в СЭП открывается датой 2 января 2023 года. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются до 15:00 датой банковского дня 2 января 2023 года. НБУ не осуществляет валютные интервенции на валютном рынке Украины.

31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате и времени начала работы в СЭП – в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов.

Также банки самостоятельно принимают решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается.

1 января 2023 года прием начальных платежей в СЭП начинается в 9:00. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 2 января 2023.

2 января 2023 банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме.

7, 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023 года.

"Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов", – говорится в сообщении.

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

НБУ создал общую сеть банков. Она будет работать и во время блекаута.

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