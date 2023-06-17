Карты, терминалы и банкоматы ПриватБанка не будут работать сегодня ночью

В ночь на 18 июня ПриватБанк проводит регламентные работы процессингового центра, операции с карточками будут на паузе до 6 утра. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы повысить качество и безопасность платежей картами.

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"При проведении работ 18 июня с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", – говорится в сообщении.

В банке добавили, что клиенты ПриватБанка совершают в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 000 платежей ежеминутно.