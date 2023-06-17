Картки, термінали та банкомати ПриватБанку не працюватимуть сьогодні вночі

В ніч на 18 червня ПриватБанк проводить регламентні роботи процесингового центру, операції з картками будуть на паузі до 6 ранку. Про це інформує пресслужба банку.

Банк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб підвищити якість та безпеку платежів картками.

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"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – йдеться в повідомленні.

У банку додали, що клієнти ПриватБанку роблять у середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій із картками на день. Це понад 1 млн платежів за годину та майже 50 000 платежів щохвилини.