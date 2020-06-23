Когда банки могут отказать: НБУ определил признаки подозрительных клиентов

В Национальном банке установили критерии, по которым можно будет определять подозрительность операций - они могут касаться как самих операций, так и поведения клиентов банка. В своем постановлении № 65 от 19.05.20 регулятор обозначил их как индикаторы подозрительности финансовых операций. Топ-10 индикаторов, которые могут свидетельствовать о подозрительном поведении и операциях, приведены ниже, а с полным перечнем можно ознакомиться по ссылке (приложение № 20).

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Топ-10 подозрительных индикаторов поведения (или деятельности) клиента

По мнению НБУ, подозрительным поведением будет считаться, если:

клиент/его представитель не может внятно объяснить, чем он занимается (в чем заключается его деловая деятельность), у клиента большое количество счетов или карточек, причем без особой на то необходимости, с клиентом невозможно связаться по указанному адресу/номеру телефона/e-mail, клиент нервничает без видимых причин, ведет себя нетипично, клиент проявляет необычную заинтересованность внутренними правилами и документами банка, клиент отменяет финансовую операцию, когда банк запрашивает у него документы/пояснения либо просит срочно провести ее и при этом нервничает, либо предлагает работникам банка деньги и подарки за проведение необычной или подозрительной операции, клиент хочет обслуживаться только у одного конкретного банковского работника, финансовые операции клиента не соответствуют его возрасту, профессии или доходам, клиент не знает о финансовых операциях с собственного счета и не может объяснить их суть, клиент необычно или чересчур оправдывает или объясняет свою финансовую операцию, всячески подчеркивая, что он не связан с незаконной деятельностью.

Топ-10 подозрительных индикаторов финансовых операций

Нацбанк может счесть вашу финансовую операцию подозрительной, если это будет:

Получение денег от религиозной или благотворительной организации, а вскоре после их получения - перевод этих денег или покупка на них активов, Проведение нескольких операций в течение дня в одном отделении банка. но с попыткой обслуживаться у разных сотрудников, Предоплата по внешнеэкономическим договорам в случае, когда у плательщика уже есть долги по ранее заключенным договорам с иностранными компаниями, Регулярное получение или перевод денег без открытия счета в банке, Денежный перевод, при котором кажется, что отправитель не знает получателя или получатель не знает отправителя, Переводы, которые направляются для выплат в отделения, расположенные очень близко к границе со странами с повышенной угрозой терроризма, Ситуации, когда государственные средства являются основным источником поступлений на счета неприбыльных организаций, Получение физлицом на свой счет денег в виде кредита на сумму, которая существенно превышает финансовые возможности человека вернуть такой кредит, Проведение платежей без четкой и понятной цели, Регулярное предоставление или получение займов от фирм, которые не принадлежат к одной бизнес-группе компаний.

О подозрительных финансовых операциях или деятельности банки должны будут уведомлять Государственную службу финансового мониторинга, а информацию о таких операциях вносить в реестр финопераций и реестр сообщений о подозрительной финансовой деятельности.

Кроме того, в случае, если операции, поведение или деятельность клиента будут вызывать подозрения, то отношения с ним могут быть признаны высокорисковыми и подлежать дополнительному мониторингу и проверкам. Банк также сможет отказать в проведении таких операций или остановить их.

27 апреля регулятор разъяснил , что изменится в правилах пополнения карт после вступления в силу закона о финмониторинге.

28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге - под прицел попадут сделки с суммами от 400 000 грн, некоторые денежные переводы и высокорисковые финансовые операции.

22 мая Нацбанк опубликовал требования к банкам по осуществлению ими финмониторинга и разъяснил, как их выполнять.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"