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Когда банки могут отказать: НБУ определил признаки подозрительных клиентов

Когда банки могут отказать: НБУ определил признаки подозрительных клиентов
23.06.2020, 16:57

Национальный банк дал четкий перечень критериев для банков, какие операции или поведение клиентов нужно считать подозрительными

В Национальном банке установили критерии, по которым можно будет определять подозрительность операций - они могут касаться как самих операций, так и поведения клиентов банка. В своем постановлении № 65 от 19.05.20 регулятор обозначил их как индикаторы подозрительности финансовых операций. Топ-10 индикаторов, которые могут свидетельствовать о  подозрительном поведении и операциях, приведены ниже, а с полным перечнем можно ознакомиться по ссылке (приложение № 20).

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Топ-10 подозрительных индикаторов поведения (или деятельности) клиента

По мнению НБУ, подозрительным поведением будет считаться, если: 

  1. клиент/его представитель не может внятно объяснить, чем он занимается (в чем заключается его деловая деятельность),
  2. у клиента большое количество счетов или карточек, причем без особой на то необходимости,
  3. с клиентом невозможно связаться по указанному адресу/номеру телефона/e-mail,
  4. клиент нервничает без видимых причин, ведет себя нетипично,
  5. клиент проявляет необычную заинтересованность внутренними правилами и документами банка,
  6. клиент отменяет финансовую операцию, когда банк запрашивает у него документы/пояснения либо просит срочно провести ее и при этом нервничает, либо предлагает работникам банка деньги и подарки за проведение необычной или подозрительной операции,
  7. клиент хочет обслуживаться только у одного конкретного банковского работника,
  8. финансовые операции клиента не соответствуют его возрасту, профессии или доходам,
  9. клиент не знает о финансовых операциях с собственного счета и не может объяснить их суть,
  10. клиент необычно или чересчур оправдывает или объясняет свою финансовую операцию, всячески подчеркивая, что он не связан с незаконной деятельностью.

Топ-10 подозрительных индикаторов финансовых операций

Нацбанк может счесть вашу финансовую операцию подозрительной, если это будет:

  1. Получение денег от религиозной или благотворительной организации, а вскоре после их получения - перевод этих денег или покупка на них активов,
  2. Проведение нескольких операций в течение дня в одном отделении банка. но с попыткой обслуживаться у разных сотрудников,
  3. Предоплата по внешнеэкономическим договорам в случае, когда у плательщика уже есть долги по ранее заключенным договорам с иностранными компаниями,
  4. Регулярное получение или перевод денег без открытия счета в банке,
  5. Денежный перевод, при котором кажется, что отправитель не знает получателя или получатель не знает отправителя,
  6. Переводы, которые направляются для выплат в отделения, расположенные очень близко к границе со странами с повышенной угрозой терроризма,
  7. Ситуации, когда государственные средства являются основным источником поступлений на счета неприбыльных организаций,
  8. Получение физлицом на свой счет денег в виде кредита на сумму, которая существенно превышает финансовые возможности человека вернуть такой кредит,
  9. Проведение платежей без четкой и понятной цели,
  10. Регулярное предоставление или получение займов от фирм, которые не принадлежат к одной бизнес-группе компаний.

О подозрительных финансовых операциях или деятельности банки должны будут уведомлять Государственную службу финансового мониторинга, а информацию о таких операциях вносить в реестр финопераций и реестр сообщений о подозрительной финансовой деятельности.

Кроме того, в случае, если операции, поведение или деятельность клиента будут вызывать подозрения, то отношения с ним могут быть признаны высокорисковыми и подлежать дополнительному мониторингу и проверкам. Банк также сможет отказать в проведении таких операций или остановить их.

  • 27 апреля регулятор разъяснил, что изменится в правилах пополнения карт после вступления в силу закона о финмониторинге.
  • 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге - под прицел попадут сделки с суммами от 400 000 грн, некоторые денежные переводы и высокорисковые финансовые операции.
  • 22 мая Нацбанк опубликовал требования к банкам по осуществлению ими финмониторинга и разъяснил, как их выполнять.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая
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