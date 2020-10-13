Количество банков и небанковских учреждений сократилось – НБУ

В сентябре количество действующих банков уменьшилось в связи с отзывом банковской лицензии и принятия решения о ликвидации банка Аркада. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2084 до 2080 и состоит из 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 304 ломбардов, 327 кредитных союзов, 145 (было 144) лизинговых компаний, 1025 (было 1031) финансовых компаний, 64 (было 63) страховых брокеров.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Платежный рынок составляет 36 (было 35) платежных систем, созданных резидентами и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами. Шесть финансовых компаний покинули рынок по собственной инициативе и были исключены из ГРФУ. В то же время зарегистрирована новая лизинговая компания – ООО "ЛЕД ЛИЗИНГ", новый страховой брокер – ООО "СБ Мономах", создана новая внутригосударственная платежная система – "MONEYCOM", – говорится в сообщении.

В сентябре в НБУ поступило 546 запросов от финансовых учреждений. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 402. Количество запросов кредитных союзов составило 21 и страховщиков – 123.

Читайте также: Разбор | История банка Аркада подошла к трагическому концу. Кто достроит жилье 13 000 инвесторов?

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.