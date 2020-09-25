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НБУ решил ликвидировать банк Аркада

25.09.2020, 10:00
НБУ решил ликвидировать банк Аркада - Фото
Акция протеста инвесторов возле главного офиса банка Аркада в Киеве. Фото - Facebook/ArkadaNedobudovi

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ликвидировать АО АКБ "Аркада". Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ.

Сообщается, что решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Аркада принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Юрий Тарасовский
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