НБУ решил ликвидировать банк Аркада

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ликвидировать АО АКБ "Аркада". Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ.

Сообщается, что решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Аркада принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Юрий Тарасовский

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