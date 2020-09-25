НБУ решил ликвидировать банк Аркада
25.09.2020, 10:00
Акция протеста инвесторов возле главного офиса банка Аркада в Киеве. Фото - Facebook/ArkadaNedobudovi
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ликвидировать АО АКБ "Аркада". Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ.
Сообщается, что решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Аркада принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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- 25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Фонд гарантирования ввел в Аркаду временную администрацию.
- 26 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка Аркада. Он сообщил также об открытии уголовного дела.
- 27 августа Банк Аркада был выставлен на продажу.
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