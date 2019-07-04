Коломойский о "похищении" Гонтаревой: Зачем мне она? Жениться?

Олигарх Игорь Коломойский, бывший собственник ПриватБанка, заверил, что не собирается похищать экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву. Об этом он заявил в интервью журналу НВ.

Так он прокомментировал свое заявление в интервью Bihus.info, что в случае необходимости привезет Гонтареву в Украину "частным порядком".

Бизнесмен утверждает, что эти слова были вырваны из контекста.

"Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, - экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать", - сказал Коломойский, добавив, что это может произойти только с согласия Гонтаревой.

По словам олигарха, он также готов предоставить экс-главе НБУ самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос: "Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела".

Коломойский заверил, что похищать Гонтареву не собирается: "Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно?".

По мнению олигарха, экс-глава НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".

"Ничего она не испугалась и ничего она не боится. А где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно", - заявил он.

Ранее Валерия Гонтарева в интервью BBC-Украина и Громадському заявила, что Коломойский ей угрожает.

До этого экс-глава НБУ в интервью LIGA.net сообщила, что партнеры олигарха, которые собирались возвращаться в Украину, следят за ней и присылают фейковые посылки.