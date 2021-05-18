Компания Уоррена Баффета продала акций крупного банка на $32 млрд после скандала
Холдинг Berkshire Hathaway, основанный миллиардером Уорреном Баффетом, с 2018 года продала почти на $32 млрд акций четвертого крупнейшего американского банка Wells Fargo. В него Berkshire Hathaway инвестировала еще в 1989 году, сообщает Reuters.
В январе 2018-го Berkshire владела акциями банка на $32 млрд. Уже к концу марта 2021-го доля холдинга Баффета в банке составляла $26,4 млн.
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Репутация банка подорвалась после обвинений в мошенничестве и обмане клиентов со стороны менеджеров. Сотрудники банка без просьбы клиентов создавали для них банковские счета и взымали лишние сборы для улучшения финансовых показателей банка, отмечает агентство.
В феврале 2020-го Баффет заявил, что у Wells Fargo была "тупая" система стимулов, и банк не спешил исправлять ситуацию.
"Главное, что они проигнорировали это, когда узнали об этом. Вы обязательно должны приступить к решению проблемы, как только она возникнет, и вы об этом знаете. И если бы это произошло, акционерам Wells Fargo было бы намного лучше", – заявлял Баффет.
- В июле 2013-го Wells Fargo признали самым крупным банком в мире. Уже в ноябре регуляторы в США подозревали Wells Fargo в мошенничестве и нарушении нормы закона о реформе финансовых учреждений.
- В ноябре 2020-го регулятор США обвинил двух бывших топ-менеджеров Wells Fargo в обмане инвесторов в вопросе финансовых результатов.
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