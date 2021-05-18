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Компания Уоррена Баффета продала акций крупного банка на $32 млрд после скандала

18.05.2021, 18:28
Компания Уоррена Баффета продала акций крупного банка на $32 млрд после скандала - Фото
Уоррен Баффет (Фото: ЕРА)

Холдинг Berkshire Hathaway, основанный миллиардером Уорреном Баффетом, с 2018 года продала почти на $32 млрд акций четвертого крупнейшего американского банка Wells Fargo. В него Berkshire Hathaway инвестировала еще в 1989 году, сообщает Reuters.

В январе 2018-го Berkshire владела акциями банка на $32 млрд. Уже к концу марта 2021-го доля холдинга Баффета в банке составляла $26,4 млн. 

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Репутация банка подорвалась после обвинений в мошенничестве и обмане клиентов со стороны менеджеров. Сотрудники банка без просьбы клиентов создавали для них банковские счета и взымали лишние сборы для улучшения финансовых показателей банка, отмечает агентство.

В феврале 2020-го Баффет заявил, что у Wells Fargo была "тупая" система стимулов, и банк не спешил исправлять ситуацию.

"Главное, что они проигнорировали это, когда узнали об этом. Вы обязательно должны приступить к решению проблемы, как только она возникнет, и вы об этом знаете. И если бы это произошло, акционерам Wells Fargo было бы намного лучше", – заявлял Баффет.

Скандал с Wells Fargo разгорелся в 2016 году. Он связан со случаями обмана клиентов банка со стороны его менеджеров. Сотрудников обвинили в создании поддельных счетов для клиентов под ложным предлогом или без согласия клиента. Также они взымали лишние ипотечные сборы и заставляли водителей покупать ненужные им автостраховки. Это делалось для достижения высоких планов по продажам банка. В результате банк открыл миллионы фиктивных счетов. Позже это признали в самом банке. В 2016 году банк заплатил $2,7 млрд штрафов по этому делу.
Berkshire Hathaway состоит из более 60 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. Еще холдинг владеет акциями почти 30 компаний (в частности Apple, CocaCola, Visa, Amazon.com). Стоимости аrтивов компании превышает $600 млрд. Прибыль по итогам 2020 года – $45,2 млрд (-48%).
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Александр Мясищев
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Berkshire Hathaway Уоррен Баффет Wells Fargo
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