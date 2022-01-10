"Ковидная" тысяча. Два банка начали выпускать пластиковые карты "єПідтримка"

C 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 грн по программе "єПідтримка". Также с 11 января заказать такую ​​пластиковую карту смогут клиенты monobank, сообщает пресс-служба Альфа-Банка и соучредитель проекта monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Как сообщает пресс-служба Альфа-Банка, карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого клиентам необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение банка. Отмечается, что карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу в отделении.

В частности, клиенты банка, которые уже имеют цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку Новой почтой, или обратившись непосредственно в отделение.

В то же время, как пишет соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram, с 11 января клиенты банка, оформившие карту "єПідтримка", могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение Новой почты.

По его словам, в последней версии приложения monobank нужно зайти в свою карту "єПідтримка", выдвинуть карту свайпом налево и там в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту".

"Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты "Новой Почтой" – 50 грн" , – написал он.

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15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты начались с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам выплачивают на виртуальные платежные карты через программу Дия.

Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма рассказал, что вакцинированные украинцы, не имеющие приложения Дия, банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе єПідтримка со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

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Наталия Фреик

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