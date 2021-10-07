Кредит на покупку SkyMall. В Укрэксимбанке рассказали о причине конфликта со Схемами

Скандал в АО "Укрэксимбанк" был связан с вопросом журналистов о выдаче кредита в $60 млн на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве. Об этом на брифинге сообщил врио главы банка Сергей Ермаков.

Во время интервью с главой банка Евгением Мецгером журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" заинтересовались выдачей этого кредита, заявила глава набсовета банка Оляна Гордиенко. По мнению журналистов, кредит выдали лицу, которое может быть связано с финансированием антигосударственной деятельности в ОРДЛО, добавила она.

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Кредит на покупку ТРЦ выдали в апреле 2021-го двум компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого, заявил и.о. главы банка. Он прописан в Горловке, свидетельствуют данные реестра юрлиц Министерства юстиции. Общая стоимость проекта SkyMall оценивают в $80 млн, добавил Ермаков.

Банк не нашел данных об уголовных производствах, в том числе – данных о владении компаниями в ОРДЛО, подчеркнул Ермаков. В залоге кредита – весь комплекс Sky Mall, добавил он.

Движение кредитных средств происходило по счетам Укрэксимбанка и других украинских банков, добавил Ермаков.

Sky Mall – один из крупнейших торговых центров Киева общей площадью около 88 000 кв м. В ТРЦ около 250 магазинов, среди которых H&M, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Brocard, развлекательный центр, кинотеатр, боулинг, паркинг на 3600 машиномест. Развивать проект начала Arricano Real Estate эстонца Хиллара Теддера. Тедер оценивает стоимость торгового центра в $150-200 млн.



Изначально проект Sky Mall развивала только компания Arricano эстонца Хиллара Теддера. В 2009 году к проекту привлекли бизнесмена Андрея Адамовского. Он вложил в проект 40 млн и получил 50% +1 акция в ТРЦ. Соглашение предусматривало возможность выкупа доли Адамовского в 2010 году. Последний отказался продавать свою долю эстонскому инвестору Хиллару Теддеру, ссылаясь на нарушения ним условий договора. Тогда же совладельцем ТРЦ стала инвесткомпания – один из крупнейших торговых центров Киева общей площадью около 88 000 кв м. В ТРЦ около 250 магазинов, среди которых H&M, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Brocard, развлекательный центр, кинотеатр, боулинг, паркинг на 3600 машиномест. Развивать проект начала Arricano Real Estate эстонца Хиллара Теддера. Тедер оценивает стоимость торгового центра в $150-200 млн.Изначально проект Sky Mall развивала только компания Arricano эстонца Хиллара Теддера. В 2009 году к проекту привлекли бизнесмена Андрея Адамовского. Он вложил в проект 40 млн и получил 50% +1 акция в ТРЦ. Соглашение предусматривало возможность выкупа доли Адамовского в 2010 году. Последний отказался продавать свою долю эстонскому инвестору Хиллару Теддеру, ссылаясь на нарушения ним условий договора. Тогда же совладельцем ТРЦ стала инвесткомпания Dragon Capital . С тех пор начались судебные процессы, в том числе – в Великобритании. В 2014 году право собственности на ТРЦ перешло банку Пивденный из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн. В Arricano Теддера называли долг фиктивным. В январе 2018 года в Arricano заявили, что выиграли дело в Лондонском суде о праве собственности на компанию-владельца ТРЦ Sky Mall. В июле 2020-го новым владельцем ТРЦ стал бывший народный депутат и экс-глава АО "НадраБанк" Иван Фурсин, заявили источники НВ. В июне 2021-го ТРЦ уже принадлежал Брюховецкому.

После победы на выборах в 2019 году Владимир Зеленский обещал президенту Эстонии проконтролировать расследование захвата Sky Mall. В июне 2020-го основатель Хиллар Теддер обратился к Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг столичного ТРЦ Sky Mall. В июне 2021-го ТРЦ уже выкупили две компании Сергея Брюховецкого.

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него карту памяти с видео и вынесли всю технику из кабинета. Детали истории – тут.

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Александр Мясищев

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