UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кредит на покупку SkyMall. В Укрэксимбанке рассказали о причине конфликта со Схемами

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 17:03
Кредит на покупку SkyMall. В Укрэксимбанке рассказали о причине конфликта со Схемами - Фото
ТРЦ SkyMall (Фото - rau.ua)

Скандал в АО "Укрэксимбанк" был связан с вопросом журналистов о выдаче кредита в $60 млн на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве. Об этом на брифинге сообщил врио главы банка Сергей Ермаков.

Во время интервью с главой банка Евгением Мецгером журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" заинтересовались выдачей этого кредита, заявила глава набсовета банка Оляна Гордиенко. По мнению журналистов, кредит выдали лицу, которое может быть связано с финансированием антигосударственной деятельности в ОРДЛО, добавила она.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Кредит на покупку ТРЦ выдали в апреле 2021-го двум компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого, заявил и.о. главы банка. Он прописан в Горловке, свидетельствуют данные реестра юрлиц Министерства юстиции. Общая стоимость проекта SkyMall оценивают в $80 млн, добавил Ермаков. 

Банк не нашел данных об уголовных производствах, в том числе – данных о владении компаниями в ОРДЛО, подчеркнул Ермаков. В залоге кредита – весь комплекс Sky Mall, добавил он. 

Движение кредитных средств происходило по счетам Укрэксимбанка и других украинских банков, добавил Ермаков.

Sky Mall – один из крупнейших торговых центров Киева общей площадью около 88 000 кв м. В ТРЦ около 250 магазинов, среди которых H&M, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Brocard, развлекательный центр, кинотеатр, боулинг, паркинг на 3600 машиномест. Развивать проект начала Arricano Real Estate эстонца Хиллара Теддера. Тедер оценивает стоимость торгового центра в $150-200 млн. 

Изначально проект Sky Mall развивала только компания Arricano эстонца Хиллара Теддера. В 2009 году к проекту привлекли бизнесмена Андрея Адамовского. Он вложил в проект 40 млн и получил 50% +1 акция в ТРЦ. Соглашение предусматривало возможность выкупа доли Адамовского в 2010 году. Последний отказался продавать свою долю эстонскому инвестору Хиллару Теддеру, ссылаясь на нарушения ним условий договора. Тогда же совладельцем ТРЦ стала инвесткомпания Dragon Capital. С тех пор начались судебные процессы, в том числе – в Великобритании. В 2014 году право собственности на ТРЦ перешло банку Пивденный из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн. В Arricano Теддера называли долг фиктивным. В январе 2018 года в Arricano заявили, что выиграли дело в Лондонском суде о праве собственности на компанию-владельца ТРЦ Sky Mall. В июле 2020-го новым владельцем ТРЦ стал бывший народный депутат и экс-глава АО "НадраБанк" Иван Фурсин, заявили источники НВ. В июне 2021-го ТРЦ уже принадлежал Брюховецкому.
Читайте также
Мецгер, "Схемы", off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка
  • После победы на выборах в 2019 году Владимир Зеленский обещал президенту Эстонии проконтролировать расследование захвата Sky Mall. В июне 2020-го основатель Хиллар Теддер обратился к Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг столичного ТРЦ Sky Mall. В июне 2021-го ТРЦ уже выкупили две компании Сергея Брюховецкого.
  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него карту памяти с видео и вынесли всю технику из кабинета. Детали истории – тут.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Укрэксимбанк Sky Mall Arricano ТРЦ Sky Mall Евгений Мецгер Хиллар Теддер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 