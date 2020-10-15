Кредит под 0%. АМКУ оштрафовал Идея Банк на 4 млн грн за неправдивую рекламу

Административная коллегия Антимонопольного комитета приняла решение оштрафовать на 4 млн грн Идея Банк за распространение неправдивой информации во время рекламной кампании. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Коллегия установила, что банк на постоянной основе распространял различными каналами рекламу своих аукционных предложений "Идеальная 30" Каждый день идеальный кредит под полный 0%" и "Черная пятница. Цены напополам -50%. Распродажа кредитов".

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Рекламные носители информировали граждан о выдаче кредитов под "0%" и о "распродаже" кредитов со скидкой в 50%". Эта информация является одним из факторов, который способен повлиять на выбор потребителей, считают в коллегии АМКУ.

После проверки, оказалось, что рекламная информация не соответствует действительности. Так, процентная ставка по кредитам составляла 0,001% годовых. Клиенту необходимо было отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг и обязательный страховой взнос.

Также банк не указал в рекламе максимальную сумму кредита, реальную годовую процентную ставку, максимальный срок кредита. Данная информация является обязательной для информирования потенциальных клиентов.

"Таким образом, Идея Банк совершил нарушение, предусмотренное ст. 15 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде предоставления неправдивых и неполных сведений в рекламных объявлениях относительно выдачи кредитов", – говорится в сообщении АМКУ.

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Роман Брыль

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