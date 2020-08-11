Защита прав клиентов банков. Что изменится с 1 сентября

С сентября в Украине заработают новые требования к раскрытию банками информации об их услугах в рекламе и на сайтах. Об этом сообщил Национальный банк.

Что изменится

На сайтах и ​​в рекламе банков должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках. Эта информация не должна вводить клиентов в заблуждение.

Это позволит потребителям понимать условия получения банковских услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать взвешенные финансовые решения.

НБУ утвердил требования к раскрытию информации в конце 2019 года, после того как законодательно был наделен полномочиями по защите прав потребителей. Регулятор дал время банкам на адаптацию к новым требованиям. Из-за коронакризиса вступление таких требований в силу было отложено до сентября.

Какую именно информацию банки должны предоставлять с 1 сентября

С 1 сентября все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и ​​депозитах для граждан на своих сайтах в едином формате.

Прежде всего банки обязаны указывать:

- реальную процентную ставку по кредиту;

- наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента;

- срок услуги;

- ориентировочную общую стоимость кредита;

- периодичность погашения кредита;

- предупреждать о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту;

- раскрывать условия досрочного снятия денег с депозита.

Что еще должно появиться на сайтах и в рекламе банков

На сайте любого банка потенциальный клиент должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости услуги, условиях ее получения, о возможных рисках для себя и так далее.

Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета платежей по кредиту или доходов от размещения средств на депозит.

В рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

- для кредита это реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

- для депозита это годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

Такие требования не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

Как НБУ будет отслеживать соблюдение банками таких требований

Профильное подразделение Нацбанка - управление защиты прав потребителей финансовых услуг - с 1 сентября будет осуществлять ежедневный мониторинг сайтов и рекламы банков, а также контролировать соблюдение требований по раскрытию информации.

За нарушение таких требований предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 13 600 грн) за каждое нарушение.

В июне НБУ объяснил, как правильно рекламировать банковские услуги .

Также в июне НБУ посоветовал украинцам, что делать, если банк повысил тарифы на обслуживание.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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