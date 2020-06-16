Банк без вашего ведома повысил тарифы на обслуживание - что делать: советует НБУ

Открытие и обслуживание расчетных счетов с оформлением платежных карт относится к базовым услугам каждого банка, за оказание которых он может устанавливать дополнительные комиссии. О том, как именно банк должен уведомлять об изменении размера таких комиссий и что делать, если банк все же нарушил ваши права, рассказывает Национальный банк.

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Подписывая договор, нужно всегда внимательно ознакомляться с банковскими тарифами и условиями их повышения, советуют в Нацбанке. В свою очередь, банк должен не позднее, чем за 30 дней, уведомлять клиентов об изменении тарифов на обслуживание счетов или платежных карт.

Уведомляя клиентов об изменении тарифов позже, чем за 30 дней, банк нарушает их права, подчеркивают в НБУ. Уведомить можно, позвонив по телефону, отправив сообщение в мессенджер или мобильное приложение, или разместив на сайте соответствующее объявление.

При этом, отмечает регулятор, мало у кого из клиентов есть привычка регулярно проверять сайт банка. Поэтому в случае планируемого изменения тарифов банкам рекомендуется дополнительно уведомлять клиентов об этом, используя современные средства связи - телефон, мессенджеры или приложения.

Если же банк изменил тарифы без предупреждения, нужно писать письменную жалобу на имя руководства банка и подождать получения официального ответа. Если его не будет или банк попытается "обойти" аргументы, тогда клиенту стоит обращаться к нам, разъясняют в НБУ.

Регулятор рассматривает жалобу и если права потребителя действительно были нарушены, обращается в банк, чтобы исправить ситуацию. По словам регулятора, как правило, после обращения Нацбанка банковские учреждения соглашаются отсрочить повышение тарифов и вернуть клиенту списанную комиссию, о повышении которой он не был заблаговременно предупрежден.

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24 марта ПриватБанк на время введения ограничительных мер отменил комиссию за пользование POS-терминалами, в апреле его примеру последовал Ощадбанк.

В апреле некоторые банки на период карантина отменили комиссии за обслуживание карт и снизили тарифы на переводы.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору"