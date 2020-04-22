Карантин. Ощадбанк отменил для бизнеса комиссию за пользование POS-терминалами

Ощадбанк отменил комиссию для новых клиентов малого и среднего бизнеса, которые ранее не использовали POS-терминалы в работе и хотят адаптировать бизнес под новые реалии. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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"До 31 июля пользование терминалом бесплатное, платить нужно только проценты от суммы операций. Предложение актуально для аптек, продуктовых, хозяйственных и зоомагазинов, работающие во время карантина", - уточняют в банке.
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