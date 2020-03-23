Карантин. НБУ отменил тарифы за платежи в СЭП и перенес режим 23/7

С 24 марта Национальный банк Украины временно отменяет тарифы за платежи в Системе электронных платежей (СЭП) на время ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, отменяется плата для банков по обработке электронных расчетных документов и сообщений в СЭП.
"Мы хотим, чтобы безналичные платежи были дешевле, чем наличные, и принимаем необходимые шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.
В НБУ также рекомендуют банкам быть социально ответственными, следовать примеру регулятора и снижать стоимость онлайн расчетов для клиентов.
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Изменения приняты постановлением НБУ от 20 марта №36.
Отмечается, что после прекращения карантина Нацбанк восстановит тарифы на услуги в СЭП, о чем сообщит дополнительно. Ранее НБУ планировал ввести новые тарифы с 24 марта.
Кроме того, НБУ переносит введение работы СЭП в режиме 23/7, понимая трудности банков. Этот регламент введут через 30 календарных дней после окончания карантина и объявят об этом дополнительно.
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