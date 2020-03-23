Карантин. НБУ отменил тарифы за платежи в СЭП и перенес режим 23/7

С 24 марта Национальный банк Украины временно отменяет тарифы за платежи в Системе электронных платежей (СЭП) на время ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, отменяется плата для банков по обработке электронных расчетных документов и сообщений в СЭП.

"Мы хотим, чтобы безналичные платежи были дешевле, чем наличные, и принимаем необходимые шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.

В НБУ также рекомендуют банкам быть социально ответственными, следовать примеру регулятора и снижать стоимость онлайн расчетов для клиентов.

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Изменения приняты постановлением НБУ от 20 марта №36.

Отмечается, что после прекращения карантина Нацбанк восстановит тарифы на услуги в СЭП, о чем сообщит дополнительно. Ранее НБУ планировал ввести новые тарифы с 24 марта.

Кроме того, НБУ переносит введение работы СЭП в режиме 23/7, понимая трудности банков. Этот регламент введут через 30 календарных дней после окончания карантина и объявят об этом дополнительно.

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В феврале НБУ сообщил, что с 1 апреля межбанковские платежи через СЭП будут доступны в режиме 23/7.

Сегодня СЭП принимает межбанковские платежи с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

По данным НБУ, в 2019 году через СЭП осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму более 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн соответственно).

На прошлой неделе НБУ пообещал кредитные каникулы бизнесу и населению и уточнил, что это значит.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ. Нацбанк Украины является платежной организацией и расчетным банком системы. Это единственная системно важна платежная система в Украине, которая обеспечивает 96% межбанковских переводов в гривне в пределах страны. На 1 января участниками СЭП являются 75 банков, Государственная казначейская служба и НБУ.