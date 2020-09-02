Крупнейший банк Беларуси ограничил выдачу кредитов населению

Крупнейший банк Беларуси, который лидирует в рейтинге банков страны – Беларусбанк – приостановил действие ряда кредитных программ для населения. Об этом сообщается на сайте банка.

Речь идет об увеличении сроков рассмотрения заявок по кредитам – от 5 до 15 дней, а также о приостановлении приема новых заявок на рассмотрение кредитов на недвижимость и авто, а также потребкредитов.

Банк сообщил, что с 1 сентября приостанавливается прием новых заявок на кредит на финансирование недвижимости, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет и кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9% годовых.

В Беларусбанке подчеркивают, что остаются неизменными условия льготного кредитование строительства (приобретения) жилья по госпрограммам.

Также банк сохранил возможность оформления кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 1-3 лет, интернет-кредитов, кредитов для отдельных категорий граждан.

В отделениях банка по-прежнему возможно получить кредиты на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей "Партнер Оптимальный". Также можно взять кредит на покупку автомобиля Geely со ставкой 7,7% годовых в течение грейс-периода, говорится в сообщении банка.

28 агуста об ограничении приема кредитных заявок заявила также белорусская "дочка" Сбербанка России – БПС-Сбербанк, и "дочки" Альфа-банка и ВЭБа – Альфа-банк (Беларусь) и БелВЭБ. О приостановке выдачи кредитов заявили также в Технобанке и РРБ-банке.

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13 августа государственные облигации республики Беларусь обвалились на Московской бирже на фоне новостей о том, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения против страны санкций.

25 августа Нацбанк Беларуси приостанавливает до 15 сентября 2020 года проведение операций поддержки ликвидности банков в форме кредитов овернайт дефицита ликвидности в банковской системе. В Центробанке пошли на эти меры из-за угрозы обвала местного рубля.

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Наталия Софиенко

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