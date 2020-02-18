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Крупнейший банк Европы сократит 35 000 сотрудников

Крупнейший банк Европы сократит 35 000 сотрудников
18.02.2020, 11:53

Банк HSBC в течение трех лет должен сократить количество сотрудников до 200 000 человек

Британский банк HSBC в рамках реорганизации отделений в Европе и США сократит около 35 000 сотрудников. В течение трех лет штат сотрудников должен сократиться до 200 000 человек. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора банка Ноэл Куинн, сообщает Financial Times.

Отмечается, что банк намерен снизить ежегодные расходы на $4,5 млрд и избавиться от активов на сумму $100 млрд. Также HSBC планирует сократить число отделений в США, частично объединить инфраструктуру инвестиционного и коммерческого подразделений, и свернуть работу обособленного отделения по работе с наиболее важными клиентами.

В отчете банка сказано, что по итогам 2019 года его акционерная прибыль снизилась на 53% до $6 млрд, а операционные расходы увеличились на 22% из-за списаний на $7,3 млрд в подразделениях глобального банкинга и коммерческого банкинга в Европе и прибыль до налогооблажения снизилась на 33%, до $13,3 млрд.

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