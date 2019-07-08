Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.07.2019, 09:53

Крупнейший банк Германии сократит 18 000 рабочих мест

Крупнейший банк Германии сократит 18 000 рабочих мест

Как заявили в Deutsche Bank, сокращения станут частью реструктуризации, которая запланирована до 2022 года

Deutsche Bank планирует сократить 18 000 рабочих мест в рамках программы реструктуризации. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление банка после заседания наблюдательного совета 7 июля.

Как заявили в банке, к 2022 году в банке останется 74 000 сотрудников на должностях, предусматривающих полный рабочий день.

Программа реструктуризации обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро до конца 2022 года. Банк объявил, что не будет выплачивать дивиденды по итогам 2019 и 2020 годов.

Кроме того финучреждение намерено до 2022 года вложить 4 млрд евро в укрепление внутренних процессов, повышение эффективности и противостояние финансовой преступности.

По итогам второго квартала этого года банк ожидает убыток в размере 500 млн евро до выплаты налогов. В 2018 году Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль, которая составила 341 млн евро. В 2017 году убыток банка составил 735 млн евро.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank создаст банк для "плохих" активов на 50 млрд евро.

В апреле сообщалось, что Deutsche Bank готовится к возможным штрафам и судебным искам от регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием об отмывании средств российских клиентов на $20 млрд.

Отправить:
Распечатать:
Теги: реструктуризация, Deutsche Bank, сокращение рабочих мест
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 