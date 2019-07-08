Крупнейший банк Германии сократит 18 000 рабочих мест

Deutsche Bank планирует сократить 18 000 рабочих мест в рамках программы реструктуризации. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление банка после заседания наблюдательного совета 7 июля.

Как заявили в банке, к 2022 году в банке останется 74 000 сотрудников на должностях, предусматривающих полный рабочий день.

Программа реструктуризации обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро до конца 2022 года. Банк объявил, что не будет выплачивать дивиденды по итогам 2019 и 2020 годов.

Кроме того финучреждение намерено до 2022 года вложить 4 млрд евро в укрепление внутренних процессов, повышение эффективности и противостояние финансовой преступности.

По итогам второго квартала этого года банк ожидает убыток в размере 500 млн евро до выплаты налогов. В 2018 году Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль, которая составила 341 млн евро. В 2017 году убыток банка составил 735 млн евро.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank создаст банк для "плохих" активов на 50 млрд евро.

В апреле сообщалось, что Deutsche Bank готовится к возможным штрафам и судебным искам от регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием об отмывании средств российских клиентов на $20 млрд.