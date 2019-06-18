Deutsche Bank создаст банк для "плохих" активов на 50 млрд евро

Deutsche Bank планирует реорганизовать свой трейдинговый бизнес и создать так называемый "плохой банк" с размером активов до 50 млрд евро ($56 млрд). Об этом сообщила лондонская деловая газета Financial Times, передает DW.

"Плохой банк" позволит финансовым учреждениям изолировать высокорисковые активы. И это даст возможность Deutsche Bank размещать или продавать активы с высокой степенью риска, в основном долгосрочные деривативы, и переключать деятельность на более прибыльные предприятия.

"Эта мера будет дополнена новым акцентом на банковском обслуживании и управлении частным капиталом. Это будет включать сокращение или закрытие части бизнеса за пределами Европы, что может существенно повлиять на его присутствие в США", - отмечают в издании.

Крупнейший банк Германии столкнулся с тем, что цена его акций достигла исторического минимума. Это связано с серией финансовых скандалов, связанных с отмыванием денег и уклонением от налогов.

"Мы ускорим реорганизацию, сосредоточив внимание нашего банка на прибыльном и растущем бизнесе, который особенно важен для наших клиентов", - сказал исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг на встрече с инвесторами. Он также подчеркнул, что готов пойти даже на "жесткие сокращения".

Инвесторы надеются, что Сьюинг может изменить ситуацию после того, как в начале этого месяца стоимость акций Deutsche Bank упала ниже 6 евро ($6,73), даже если это означает принятие чрезвычайных мер для восстановления устойчивой прибыльности.

В апреле сообщалось, что Deutsche Bank готовится к возможным штрафам и судебным искам от регуляторов США и Великобритании в связи с расследованием об отмывании средств российских клиентов на $20 млрд.

Позже появилась информация, что слияние двух банковских гигантов Германии - Deutsche Bank и Commerzbank - сорвалось.