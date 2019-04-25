Слияние двух банковских гигантов Германии сорвалось

Deutsche Bank и Commerzbank решили прекратить переговоры о слиянии, говорится в пресс-релизе Commerzbank.

В банке после внимательного анализа пришли к выводу, что слияние не будет соответствовать интересам акционеров ни одного из банков, отмечается в сообщении.

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"Имело смысл оценить вариант внутренней консолидации в Германии. Однако мы всегда четко давали понять: мы должны быть уверены, что любое потенциальное объединение будет генерировать более высокие и более стабильные прибыли для акционеров, а также позволит нам улучшить предложения нашим клиентам", - приводит пресс-служба банка слова главного исполнительного директора Commerzbank Мартина Цильке.

Напомним, в средине марта Deutsche Bank и Commerzbank подтвердили, что начали переговоры о слиянии. Но уверенности в том, что какая-либо трансакция состоится не было.

В начале марта итальянский UniCredit банк заявил о готовности выкупить Commerzbank, если переговоры с Deutsche Bank сорвутся.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank могло привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas. Его объем активов мог превысить 1,9 трлн евро.