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04.04.2019, 17:08

UniCredit хочет выкупить Commerzbank, если Deutsche Bank отступит

UniCredit хочет выкупить Commerzbank, если Deutsche Bank отступит

Итальянский банк готов предложить за контрольный пакет Commerzbank 9 млрд евро

Итальянский UniCredit банк готовит предложение о покупке контрольного пакета Commerzbank, о слиянии с которым ведет тяжелые переговоры Deutsche Bank, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации газеты, итальянский банк не будет пытаться сорвать переговоры между Commerzbank и Deutsche Bank, но готов будет сделать предложение, если сделка развалится.

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Если переговоры провялятся UniCredit планирует выкупить контрольный пакет Commerzbank за 9 млрд евро, а затем объединить его с HypoVereinsbank, который уже принадлежит итальянскому банку.

Впервые о покупке Commerzbank в UniCredit задумались в 2017 году. Однако впоследствии от этой идеи в итальянском банке решили не отказаться в связи с несогласием правительства Германии проводить трансграничные банковские сделки.

В марте Deutsche Bank и Commerzbank подтвердили, что начали переговоры о возможном слиянии.

Идею о слиянии банков поддерживает правительство Германии (владеет 15% акций и Commerzbank) и американская инвестгруппа Cerberus - миноритарный акционер Deutsche Bank и Commerzbank. Таким образом, германское правительство хочет создать большой национальный банк способный защитить ориентированную на экспорт экономику страны в случае оттока иностранного капитала.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas. Его объем активов может превысить 1,9 трлн евро.

В то же время слияние двух банков также может привести к сокращению 10 000 рабочих мест в краткосрочной перспективе и 30 000 – в долгосрочной, считает представитель немецкого профсоюза Verdi Ян Душек.

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Теги: Commerzbank, UniCredit, Deutsche Bank
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