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Крупнейший банк Германии объявил о сокращении персонала, несмотря на прибыль

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 17:32
Крупнейший банк Германии объявил о сокращении персонала, несмотря на прибыль - Фото
Deutsche Bank (фото: EPA)

Прибыль Deutsche Bank в первом квартале 2023 года до налогообложения выросла на 12% в годовом исчислении, что является лучшим показателем с 2013 года, свидетельствуют данные на сайте банка. Несмотря на это, крупнейший немецкий банк объявил о сокращении 800 рабочих мест, пишет Reuters.

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На конец квартала штат Deutsche Bank насчитывал 86 712 человек.

Увольнения будут касаться персонала со всего банка, но прежде всего затронут тех, кто занимает руководящие должности и не работает с клиентами. Это позволит сократить расходы банка на дополнительные 500 млн евро в течение следующих лет.

Показатели Deutsche Bank отражают квартальное увеличение дохода в результате повышения процентных ставок, что компенсировало падение доходов инвестиционного банка.

Банк получил прибыль 11-й квартал подряд после нескольких лет убытков. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам, в первом квартале составила 1,16 млрд евро ($1,28 млрд). В прошлом году прибыль в первом квартале составила 1,06 млрд евро.

  • В марте прошлого года Deutsche Bank заявил, что сворачивает свою работу в России и не будет начинать новые проекты на территории государства-агрессора. Банк заявил, что осуждает российское вторжение в Украину и поддерживает действия немецкого правительства и его союзников по защите демократии и свободы.
Віра Касіян
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