Крупнейший банк Германии объявил о сокращении персонала, несмотря на прибыль
Прибыль Deutsche Bank в первом квартале 2023 года до налогообложения выросла на 12% в годовом исчислении, что является лучшим показателем с 2013 года, свидетельствуют данные на сайте банка. Несмотря на это, крупнейший немецкий банк объявил о сокращении 800 рабочих мест, пишет Reuters.
На конец квартала штат Deutsche Bank насчитывал 86 712 человек.
Увольнения будут касаться персонала со всего банка, но прежде всего затронут тех, кто занимает руководящие должности и не работает с клиентами. Это позволит сократить расходы банка на дополнительные 500 млн евро в течение следующих лет.
Показатели Deutsche Bank отражают квартальное увеличение дохода в результате повышения процентных ставок, что компенсировало падение доходов инвестиционного банка.
Банк получил прибыль 11-й квартал подряд после нескольких лет убытков. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам, в первом квартале составила 1,16 млрд евро ($1,28 млрд). В прошлом году прибыль в первом квартале составила 1,06 млрд евро.
- В марте прошлого года Deutsche Bank заявил, что сворачивает свою работу в России и не будет начинать новые проекты на территории государства-агрессора. Банк заявил, что осуждает российское вторжение в Украину и поддерживает действия немецкого правительства и его союзников по защите демократии и свободы.
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