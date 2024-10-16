Курс доллара на завтра: Курсы валют НБУ на 17 октября

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 17 октября, курс гривни по отношению к доллару упал на 1 коп. и составляет 41,2256 за $1.

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По отношению к евро национальная валюта подорожала на 1 коп. и составляет 44,9132 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 16 октября, составил 41,03 грн, курс продажи – 41,5 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,72 грн, для продажи – 45,47 грн.