Курс долара на завтра: Курси валют НБУ на 17 жовтня

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 17 жовтня, курс гривні щодо долара впав на 1 коп. і становить 41,2256 за $1.

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Щодо євро національна валюта подорожчала на 1 коп. і становить 44,9132 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 16 жовтня, становить 41,03 грн, курс продажу – 41,5 грн. Готівковий курс євро для покупки становить 44,72 грн, для продажу – 45,47 грн.