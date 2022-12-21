Курс доллара немного снизился. Наличные курсы валют
21.12.2022, 11:08
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В среду, 21 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, остался без изменений – 39,62 грн. Курс продажи упал на 2 коп. и достиг 40,26 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,7 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,95 грн, максимальный – 40,75 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 41,26 грн. Средний курс продажи увеличился на 1 коп. и достиг 42,38 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,9 грн, максимальный – 42,01 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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