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Украина получила первые 3 млрд грн от национализации российских активов

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 08:51
Украина получила первые 3 млрд грн от национализации российских активов - Фото
Фото: depositphotos.com

В государственный бюджет Украины поступили первые деньги, полученные в результате изъятия объектов права собственности России и ее резидентов в Украине. Об этом говорится в письме Государственной казначейской службы, опубликованном аналитической группой Trap Aggressor, мониторящей эффективность санкций.

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Речь идет об остатках средств на счетах Международного резервного банка и Проминвестбанка – украинских дочерних банков Сбербанка и ВЕБ.РФ. Они были национализированы по решению СНБО от 11 мая 2022 года.

"Поступление средств в специальный фонд государственного бюджета по коду 21085000 "Средства, полученные в связи с исполнением закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" составляет 3 169 094 303,31 гривни", – заявили в казначействе.

Перевод этих денег состоялся в декабре.

В Фонде гарантирования вкладов по дополнительному запросу аналитиков уточнили, что первый перечисленный транш в госбюджет был в гривнах. Скоро ожидается еще один транш средств, хранящихся на счетах в изъятых российских банках в иностранных валютах.

"Фонд направил в адрес Государственной казначейской службы Украины дополнительное обращение от 06.12.2022, в котором выразил просьбу в кратчайшие сроки сообщить реквизиты соответствующих счетов специального фонда государственного бюджета Украины для возможности дальнейшего перечисления средств указанных банков в иностранных валютах", – заявили в Фонде гарантирования вкладов.

Это первый успешный кейс изъятия российских активов на территории Украины, закончившийся перечислением средств в госбюджет.

Согласно недавним правкам к закону о государственном бюджете Украины, в дальнейшем средства будут зачислены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

  • 10 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.
  • 11 мая СНБО принял первое решение о принудительном изъятии российского имущества. Под него попали Проминвестбанк и Международный резервный банк (ранее Сбербанк).

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Андрій Водяний
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госбюджет банки национализация Проминвестбанк Сбербанк
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