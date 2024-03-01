Курс доллара падает. Наличные курсы валют

Доллар и евро снова подешевели

Фото: depositphotos.com

В пятницу, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 14 коп. и составляет 37,91 грн. Курс продаж опустился на 13 коп. — до 38,47 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,4 грн, максимальный – 38,15 грн. Для продажи минимальный курс – 38,25 грн, максимальный – 38,7 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 16 коп. и составляет 40,99 грн. Курс продажи упал на 10 коп. — до 41,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,2 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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