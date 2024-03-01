Курс долара падає. Готівкові курси валют

Долар та євро знову подешевшали

Фото: depositphotos.com

У п’ятницю, 1 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 14 коп. і складає 37,91 грн. Курс продажу опустився на 13 коп. — до 38,47 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,4 грн, максимальний – 38,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,25 грн, максимальний – 38,7 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 16 коп. і складає 40,99 грн. Курс продажу впав на 10 коп. — до 41,89 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,2 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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