Курс доллара растет. Курсы валют в банках

В среду, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4 коп. и составляет 38,07 грн. Курс продаж повысился на 3 коп. до 38,75 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,36 грн. Для продажи минимальный курс 38,45 грн, максимальный – 39,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составил 40,27 грн. Средний курс продаж увеличился также на 11 коп. до 41,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,8 грн, максимальный – 40,99 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,7 грн.

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Анна Ішутіна

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