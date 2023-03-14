Укрпошта восстановила работу отделения в Краматорске, куда утром прилетела ракета — фото

Укрпошта оперативно восстановила работу отделения в Краматорске, пострадавшее от российского ракетного обстрела сегодня утром. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Сегодня утром в наше отделение в Краматорске прилетела ракета. А уже в обед мы снова открылись, убрали и предоставляли услуги клиентам", — написал Смелянский в соцсетях.

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Он добавил, что в том самом помещении находится отделение государственного банка, которое закрылось еще 24 февраля 2022 года.

"Мне жаль, что вместо того, чтобы быть рядом с нашими героическими работниками в Краматорске, я в Киеве доказываю, что Укрпошта должна иметь банк, чтобы наша страна, в которой банки функционируют в 4% населенных пунктов, действительно развивалась и быстро возобновлялась. И чтобы наличных денег, как и коррупции, становилось меньше", — заявил Смелянский.

В ноябре 2021 года LIGA.net сообщало, что Укрпошта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн. В июне прошлого года Антимонопольный комитет предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банка.

Окончательное разрешение на покупку банка должен дать Национальный банк, но, судя по заявлению Смелянского, решения еще нет.

9 марта 2023 года Укрпошта купила 20 электробайков у украинского стартапа для пилотного проекта.

14 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Краматорска, разрушен дом — фото, видео.

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Роман Бриль

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