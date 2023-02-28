Курс доллара упал на 69 копеек. Наличные курсы валют

Во вторник, 28 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 69 коп. и составил 38,56 грн. Курс продаж снизился на 47 коп. до 39,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 39 грн. Для продажи минимальный курс 38,95 грн, максимальный – 40 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 86 коп. и составил 40,35 грн. Средний курс продаж опустился на 70 коп. до 41,42 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,6 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,6 грн, максимальный – 41,85 грн.

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Анна Ішутіна

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